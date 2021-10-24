“Milli Yol Hareketi” Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürüyor
Büyük Birlik Partisi’nden ayrılanların oluşturduğu “Milli Yol Hareketi” isimli yeni oluşum, Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
POLİTİKA 24.10.2021, 16:21 24.10.2021, 18:07
Milli Yol Hareketi Sözcüsü Remzi Çayır, Memleketi Kahramanmaraş’ta il istişare toplantısı yaptı.
BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi isimli bir platform kuran Muhsin Yazıcıoğlu’na yakın isimler Türkiye’yi gezerek istişarelerde bulunuyor. Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır öncülüğündeki grup Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla bir araya geldi.
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