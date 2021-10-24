“Milli Yol Hareketi” Türkiye genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Milli Yol Hareketi Sözcüsü Remzi Çayır, Memleketi Kahramanmaraş’ta il istişare toplantısı yaptı.





BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi isimli bir platform kuran Muhsin Yazıcıoğlu’na yakın isimler Türkiye’yi gezerek istişarelerde bulunuyor. Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır öncülüğündeki grup Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla bir araya geldi.