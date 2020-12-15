Nato'dan rahatsız olanlar çıksın!

Çavuşoğlu, "Türkiye'ye karşı oyun kuranların oyunlarını bozacağız" dedi. Başta Avrupa Birliği ve NATO olmak üzere dış dünyaya mesaj gönderdi.

"NATO'dan çıkmayız, onlar çıksın"

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Bazı NATO müttefiklerimiz diyor ki Türkiye'yi çıkaralım. Neden çıkayım, bizim gücümüzden rahatsız olanlar varsa onlar çıksın. Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden yaptırım gelecek diye vazgeçmemiz söz konusu olamaz. AB çifte standart uyguluyor. Bunlar var diye Avrupa ile bağlarımızı koparmak gerçekçi mi? Sorunları aşarak ilişkileri geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Biden'dan mı umut bekliyorsunuz?"

Çavuşoğlu, İyi Parti'den gelen "Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısında biz alacağız" sözlerine sert çıktı. Çavuşoğlu, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz. Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın verilmeyeceğini biliyorsunuz yoksa darbeden bekletiniz mi var? Nerden kimi devralacaksınız" ifadelerini kullandı.

"DEAŞ ve PKK'yı lanetliyoruz"

Çavuşoğlu, "İsrail'e büyükelçi atamadık. Atasak yayınlardık" dedi. Terörle mücadelede HDP'lilerin eleştirilerine tepki göstererek, "DEAŞ'ı lanetliyoruz, kınıyoruz. Bundan sonra da DEAŞ'la mücadelemizi sürdüreceğiz. Aynı şekilde şimdi Kuzey Irak'ta peşmergeye Kürt kardeşlerimize saldıran PKK'yı kınıyoruz. Çok uyarmıştık size de saldıracaklar diye maalesef oldu." açıklamasından bulundu.