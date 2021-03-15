Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor
MetroPOLL'ün son anketinde seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre %10'luk seçim barajını sadece %31 oy oranı ile AK Parti ve %17.4 ile CHP geçebiliyor.
POLİTİKA 15.03.2021, 11:37
MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar, Şubat ayına ait son seçim anketi sonuçlarını yayımladı. "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" araştırmasında partilerden sadece AK Parti ve CHP'nin %10'luk seçim barajını geçebildiği görüldü.
MetroPOLL'ün Şubat anketinden çıkan sonuca göre partilerin kararsızlar dağıtılmadan oy oranları:
AK Parti: % 31
CHP:% 17.4
İYİ Parti: % 9.5
HDP: % 8.9
MHP: % 7,2
DEVA Partisi: % 1,5
SP: % 1,1
Muharrem İnce'nin kuracağı parti: % 0,9
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