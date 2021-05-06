TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç: 'Herhangi bir soruşturma yok, inceleme var'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği bir türbe ziyareti sırasında ellerini arkada bağlaması gündem olmuştu. İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili soruşturma başlattığı öne sürüldü. Güvenç bir soruşturmanın olmadığını incelemenin başlatıldığını söyledi.

. 16.06 / 20.05

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ nun 15 Temmuz gecesi ben tankların arasından geçtim oda gelip geçseydi diyerek Erdoğan’ ı hedef aldığı açıklamalarına ilişkin başkan Güvenç şunları söyledi:

“O tankların hedefi bizzat Türkiye Cumhuriyeti’ydi bizzat bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ dı.''