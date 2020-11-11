Temel Karamollaoğlu: Hizmet yatırımları israftır
Hizmet yatırımlarından dolayı iktidara sıklıkla "Hizmetler israftır çalışmaları durdurun" çağrısında bulunan Karamollaoğlu, bu çağrısını yine yeniledi.
POLİTİKA 11.11.2020, 16:50 11.11.2020, 19:13
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Karamollaoğlu'nun gündeminde yine hükümetin yaptığı hizmetler vardı.
Türkiye'nin şu anda yürrütüğü "yol ve köprü çalışmalarının" israf olacağını niteleyen Saadet Lideri Karamollaoğlu, bu hizmet yatırımlarının acilen durdurulması gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;
"HEPSİ İSRAF"
"Ekonomide, adalette, sağlıkta, eğitimde, dış politikada nereye el uzattıklarına bakarsak, doğru bir adım atamadıklarını görüyoruz. Hâlâ yanlıştan vazgeçmiyorlar.
Üretim ekonomisine yönelik bir politika, gündemlerinde bile yok. Şu anda üretim yerine, hizmet yatırımı diye yollar, inşaatlar yaparsanız bunların hepsi israf kapsamına girer. "
12°
açık
Namaz Vakti 11 Kasım 2020
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6