Yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu kararla ilgili, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar" dedi.
POLİTİKA 17.12.2020, 10:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı yaptırımla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu kararı, "Bir ülkenin tek taraflı aldığı karar. Türkiye'nin veya başka bir ülkenin egemenlik haklarına saldırı" şeklinde yorumladı.
Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Türkiye'nin beklentilerini karşılarsa ilişkilerin normalleşebileceğini söyledi.
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