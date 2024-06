EURO 2024 öncesinde A Milli Takım son randevusuna Polonya ile karşılaşacak. Şampiyonada mücadele edecek önemli takımlardan olan Polonya’yı mağlup ederek moral bulmak isteyen Ay-yıldızlılarda hedef galibiyet. Ay-yıldızlılar son olarak İtalya ile golsüz berabere kalmıştı. Polonya - Türkiye mücadelesinin detayları belli oldu. Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu’ndan Balazs Berke yönetecek. Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda yapılacak hazırlık karşılaşması öncesinde Milliler, 17 kez Polonya ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3 kez galibiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar 11 kez mağlup oldu. Peki Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, hazırlık karşılaşmasına ilişkin detaylar…



POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Montella yönetimindeki A Milli Takım son hazırlık karşılaşmasına Polonya karşısında çıkıyor.



PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Balazs Berke yönetirken yardımcılıklarını ise Vencel Toth ve Balazs Szert üstlenecek.



Polonya - Türkiye mücadelesi 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak.



A MİLLİ TAKIM’IN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?



A Milli Takım’ın hazırlık mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Polonya - Türkiye mücadelesini TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIM EURO 2024’TE MÜCADELE EDECEK



Avrupa Futbol Şampiyonası’nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya hazırlık karşılaşmasında rakip olacak.



D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor.



Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.



A MİLLİ TAKIM’DA 3 OYUNCU SAKATLANDI



Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı.



Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu. Ay-yıldızlıların EURO 2024 kadrosu şu şekilde;



Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)



Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)



Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)



AY-YILDIZLILAR'IN HAZIRLIK MAÇI GEÇMİŞİ



Mart ayında oynadığı iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlı ekip, son hazırlık maçında ise deplasmanda İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Polonya ile oynayacak.

Kaynak: Haber Merkezi