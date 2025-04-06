Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

38'inci Olağan Kurultaya yönelik şaibe iddiaları ile ilgili yargı süreci işlerken, CHP, BUGÜN 21'inci kez olağanüstü kurultaya gitti.

Özgür Özel, kurultayda genel başkanlık için tek aday oldu.

CHP'nin 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Özgür Özel geçerli oyların bin 171'ini alarak genel başkan seçildi.

Delegeler, genel başkan başta olmak üzere 60 Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi için seçim yapacak.

Kılıçdaroğlu, aday olmayacağını duyurdu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayda aday olup olmayacağı tartışmasına son noktayı koydu. İsim vermedi ama parti içindeki bazı isimlere, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" ifadelerini kullandı.

Parti içi muhalefet de hesaplarını, karar alma organı Parti Meclisi üzerinden yapıyor. Bir grup milletvekilinin genel merkeze karşı ortak liste çıkarmayı ya da bireysel adaylarla Özel'in listesini delme planı yaptığı da kulislerde konuşulanlar arasında.