Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk teravih namazı ülke genelindeki camilerde kılındı.

Ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı. İlk iftar Iğdır'da 18.13'te yapılacak.

Ramazanın ilk günü son iftar Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.

En uzun oruç 13 saat 23 dakika

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

Öte yandan, bu yılın ramazan temasını "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre miktarını ise 130 lira olarak kararlaştırdı.