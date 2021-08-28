Haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
SAĞLIK 28.08.2021, 11:28 28.08.2021, 11:40
İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.
Kahramanmaraş'ta vaka da son durum!
Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka sayısı 137.48 iken bu hafta 125.07 oldu.
14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize. pic.twitter.com/kD3vjCE6mI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
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