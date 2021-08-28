Haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

Kahramanmaraş'ta vaka da son durum!

Kahramanmaraş'ta geçen hafta vaka sayısı 137.48 iken bu hafta 125.07 oldu.