Haftalık vaka haritası açıklandı

2-8 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritası açıklandı. Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu.

SAĞLIK 17.10.2021, 14:09
Haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını açıkladı. 

Verilere göre, 100 bin kişide haftalık COVID-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük.

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