Haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, 2-8 Ekim arasında 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasını açıkladı.

Verilere göre, 100 bin kişide haftalık COVID-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de 48,95 oldu.

2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/BBH5dgl0Nf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 17, 2021

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük.