Haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 522,38, Ankara'da 916,03, İzmir'de 456,19 olarak kayıtlara geçti.

Her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı, 19-25 Şubat'ta İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 olarak kayda geçmişti.

26 Şubat-4 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/vm7EwzYShV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2022

İllere göre 26 Şubat-4 Mart'ta her 100 bin nüfusta görülen COVID-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Ankara (916,03), Kırşehir (906,79), Amasya (868,4), Eskişehir (856,33), Ordu (742,83), Samsun (736,18), Bolu (706,22), Isparta (701,63), Çorum (684,99), Kocaeli (676,44), Çanakkale (662,51), Yalova (660,48), Karabük (649,85), Tunceli (646,78), Bilecik (631,09), Kastamonu (626,48), Giresun (625,79), Trabzon (614,19), Çankırı (595,88), Denizli (574,09), Mersin (571,29), Kırklareli (564,19), Aksaray (555,16), Sinop (548,51), İstanbul (522,38), Karaman (520,02), Muğla (519,52), Zonguldak (516,38), Yozgat (500,36), Tokat (465,18), Düzce (464,37), Kayseri (459,23), İzmir (456,19), Rize (451,6), Nevşehir (451,29), Konya (441,06), Kırıkkale (438,46), Osmaniye (438,33), Balıkesir (435,95), Bursa (434,94), Adana (434,18), Artvin (427,62), Burdur (426,72), Erzincan (425,95), Sivas (425,39), Kütahya (409,75), Edirne (393,58), Sakarya (390,9), Aydın (374,15), Niğde (367,04), Tekirdağ (355,31), Malatya (334,24), Ardahan (330,76), Elazığ (330,73), Gümüşhane (266,46), Hatay (254,86), Kilis (243,44), Bartın (238,46), Kahramanmaraş (223,51), Uşak (215,71), Afyonkarahisar (211,24), Gaziantep (196,72), Adıyaman (192,04), Bayburt (188,14), Iğdır (186,06), Diyarbakır (183,71), Manisa (179,8), Kars (170,06), Antalya (125,92), Bitlis (123,77), Erzurum (110,19), Şanlıurfa (103,03), Ağrı (94,92), Siirt (90,67), Muş (85,14), Batman (83,18), Mardin (81,37), Bingöl (71,7), Hakkari (60,02), Van (37,34), Şırnak (31,83)."