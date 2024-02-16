Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu olan Şair – Yazar İnci Okumuş, NFK Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen programda, “Hayatımıza Neden Şiir Katmalıyız” konusunu ele aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Şair – Yazar İnci Okumuş oldu. Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide İnci Okumuş, “Hayatımıza Neden Şiir Katmalıyız” konusunu ele aldı.

Edebiyatseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği programda Yazar Okumuş; şiirin toplumsal hayata etkisi, şiirin edebiyattaki yeri ve önemi, bireyin kişisel gelişimi açısından şiir, şiirin empati ve eleştirel düşünceyi geliştirmesi gibi pek çok konuya değindi. Söyleşinin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi ve İnci Okumuş’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kütüphane Söyleşileri programının her ay düzenli olarak okurlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.