Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide İnci Okumuş, “Hayatımıza Neden Şiir Katmalıyız?” konusunu ele aldı.
Aksu habere özel konuşan okumuş. Hayatımıza şiir katmalıyız diyerek sözlerine şöyle devam ettirdi.
Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide İnci Okumuş, “Hayatımıza Neden Şiir Katmalıyız?” konusunu ele aldı.
Aksu habere özel konuşan okumuş. Hayatımıza şiir katmalıyız diyerek sözlerine şöyle devam ettirdi.
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