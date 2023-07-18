Genellikle yeni satın alınmış ürünler ile karşımıza çıkan minik paketler, çoğu insan tarafından tuz zannedilir.

Kimsenin anlam veremediği ve çöpe attığı o paket, aslında büyük bir amaca hizmet ediyor.

Öncelikle sanıldığı gibi tuz değil, "Silika jel" olarak adlandırılıyor.

Özellikle ayakkabı gibi yeni bir tekstil ürünü aldığınızda kutusundan neme, küfe karşı ürünü koruyan silika jel bakın ne işe yarıyor...

Silika jelin etkileri

Silika jel, üreticilerin nemin belirli gıda ve ticari ürünlere zarar vermesini önlemek için genellikle küçük paketlere yerleştirdiği bir tür kurutucudur.

Güçlü bir nem bağlama yeteneğine sahiptir, jel torbalar kendi ağırlıklarının yüzde 40''ına kadar nemi emebilir.

Nemlenen, terlenen ve havasız kalan ayakkabı çanta gibi eşyalardaki kokunun giderilmesini sağlar.

Silika jel, eşyaların paslanmasını da önler.

Aynı zamanda ilaçları ve evrakları koruyabilir, hatta ıslanan telefonu bile silika jel ile eski haline getirebilirsiniz.