Türkiye'yi gezmeye gelen bir turist daha Müslüman oldu.

Sırp Corc Nansic, tarihi ve turistik mekanları gezmek için Şanlıurfa'ya geldi.

Nansic, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olarak rivayet edilen makamı gezerken duygulandı.

İslamiyet'e geçmek isteyen Corc Nansic, Dergah Camisi İmamı İbrahim Onat'a Müslüman olmak istediğini söyledi.

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Kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu

Camide kılınan ikindi namazının ardından imam hatibin eşliğinde kelimeişehadet getiren Corc Nansic Müslüman oldu.

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"Şanlıurfa'da gerçekleri buldum"

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Müslüman olduktan sonra yeni ismini henüz belirlemediğini ifade eden Corc Nansic, gerçekleri aradığını ve Şanlıurfa'da gerçekleri bulduğunu belirterek kendisini özgür hissettiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi