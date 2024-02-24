Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş Seçim Ofisinin Açılışını Yoğun Bir Kalabalık Ve Coşkuyla Gerçekleştirdi.

Burada Bir Konuşma Yapan Başkan Adayı Toptaş Daha Yaşanabilir Bir Onikişubat İçin Çalışacaklarını Söyledi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal İse Bu Şehri Hep Birlikte Ayağa Kaldıracağız Dedi.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara 31 Mart’ta En Yüksek Oyun Onikişubat’ta Alınacağına İnandığını Söyledi.

MHP Onikişubat İlçe Başkanı Emrah Satıcı Teşkilatlarımızla Onikişubat’ta Sandıkları Patlatacağız Dedi.

MHP İl Başkanı Vahit Demiröz İse Gece Gündüz Demeden Büyük Bir Özveriyle Çalışacaklarını Söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de Kahramanmaraş’ın Seçimlerde Büyük Bir Oy Alacağına İnandığını Söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Seçim Ofisimizin İlçemiz Ve Kahramanmaraş’ımız Adına Hayırlı Olmasını Diliyorum Dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan İse İnşallah Hep Birlikte Kahramanmaraş’ı Ayağa Kaldıracağız” Dedi.