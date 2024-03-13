Bir süredir aşk yaşayan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız çiftinin seyahat rehberi kabarık.

Katar’a uçtular

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile geçen yaz aşk yaşamaya başlayan Şükrü Özyıldız; Sri Lanka, Yunanistan, İtalya ve İsviçre’den sonra geçenlerde rotayı Katar’a çevirdi.

Çöle düşen aşıklar

Ünlü çift MotoGP yarışını izledi. Kendilerini çöle atan ünlü çift, kızgın kumlarda aşk tazeledi.

Her tatilinde olduğu gibi ünlü çift, bu seyahatlerinden de kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü çiftin çölde aşk karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.