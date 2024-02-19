Türkiye, son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadı. Şubat ayına girerken yağışlar sevindirdi ancak bu hafta yağış alanı daralacak. Sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

İç kesimlerde hafta ortasına kadar, sabaha karşı yer yer sis ve pus etkili olacak.

Yağışların, çarşamba günü daha dar bir alanda etkili olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar görülecek.