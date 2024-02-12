74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “Mercek-11” operasyonlarında 1124 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından son 4 günde 74 ilde eş zamanlı olarak “Mercek-11” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

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Operasyonlarda 749 ruhsatsız tabanca, 72 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca,26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği, 998 silah ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 1124 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)