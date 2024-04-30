Şırnak'ta Çakırsöğüt Komando Tugayı'na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi.

2 asker şehit oldu, 2 asker yaralı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit askerin ailesine acı haber verildi

Kazada şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Ertaş'ın, Hatay’ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan baba evine acı haber verildi. Şehit Ertaş’ın baba ocağına bayrak asıldı. Şehit Ertaş'ın bekar olduğu öğrenildi.