Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Akçul, emekçilerin gününü kutladı

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nureddin Akçul, 1 Mayıs işçi bayramı öncesinde önemli bir mesaj yayınladı.

Akçul'un mesajında, " Sendika lideri, özellikle maden işçilerinin yanı sıra tüm işçi kesiminin haklarının savunulması gerektiğine vurgu yaptı.

Sendika lideri, işçilerin emeğinin değerini bilmeye ve haklarını savunmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak mesajında şu ifadelere yer verdi.

İşçi haklarının, insanca çalışma şartlarının ve en yüce değer olan emeğin, olabildiğince sömürülmeye çalışıldığı günümüz şartlarında, biz emekçi sınıfının var olduğunu ve bizsiz bir hayatın olamayacağını tekrar hatırlatmaya vesile olan 1 Mayıs Bayramını coşkuyla karşılıyoruz.

Yüzyıllar geçti hala emekçiler olarak bir mücadelenin içindeyiz. En ufak bir kriz olsa, faturasını biz emekçiler ödüyoruz ki, artık krizler ufak değil. Yaşanan bütün bu olumsuzlukların yanında, dünyanın en riskli işini yapan biz madenciler, bir de kazalar ve ölümle burun buruna çalışıyoruz. Çok değil daha iki ay önce İliç’te yaşanan maden faciasında kaybettiğimiz maden işçilerinin cenazelerine bile ulaşılamaması, yaptığımız işin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kamuoyu biz madencileri seviyor, bunu biliyoruz ama aynı kamuoyu, bizi çok da çabuk unutuyor, bunu da görüyoruz.

Ölerek ya da kaza yaşayarak aldığımız bir çok hakkın içinde; madencinin emeği, gözyaşı, alın teri ve canı var. Bu işi yapmayan ya da yerinde görmeyen hiç kimse, olduğu yerden ahkam kesmemeli. Madencinin aldığı her bir kuruş anasının ak sütü gibi helaldir. Madenciler ve bütün emekçiler olarak, hakkımız olmayan hiçbir şeyin peşinde değiliz. İnsan onuruna yakışır bir şekilde çalışmak ve insanca yaşamak dışında bir beklentiye hiçbir zaman girmedik, girmiyoruz.

Bizler yaşamın asli unsurlarıyız. Emekçinin olmadığı yerde yaşam olmaz. Şair Fuzulinin dediği gibi, bir noktanın yokluğu, gözü kör eder. Bizi nokta gibi görenler, gözlerinden vazgeçmeye de hazır olmalılar.

Bu duygu ve düşüncelerle hak ettiğimiz değeri görme, emeğimizin karşılığını alma noktasında Emekçilerimizi canı gönülden selamlıyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.