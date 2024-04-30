MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BM, Filistin meselesinin çözümünde acz içerisinde. BM'deki veto sistemi çözümü engelliyor. BM reforma tabi tutulmalı.

Türkiye 7 Ekim'den itibaren, tarihin insani değerleri tarafında yerini almıştır.

3-5 belediye almak maksadıyla her kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoşgörmeyecek, Allah affetmeyecektir.

İstanbul Belediye Başkanı'nın ABD'nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar, bu çerçevede Hamas'a terör örgütü iftirası atması, ne hikmetse jet yakıtçılarda bir rahatsızlık uyandırmamıştır. Bu şahsın altından PKK/YPG/PYD'ye karşı tek bir kelam çıkmadı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası vurmasının akılla bağdaşır bir yanı yoktur.

Irak'ın güvenlik ve huzuru, Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Ankara ile Bağdat arasındaki istikrarlı ilişkilerin sürdürülebilir olması iki ülkenin de yararınadır.

Irak topraklarından kaynaklı terör saldırılarına ve bölücü terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadelenin istşaresi ve PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilanı kaydadeğer gelişmelerdir. Ancak olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarından sökülüp atılmasıdır.

"Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak ve ayakta kalacak"

Ankara'ya gelmeden ve Cumhurbaşkanımızla görüşmeden İstanbul Belediye Başkanı'na koşan Almanya Cumhurbaşkanı'nın niçin böyle bir program akışına ihtiyaç duyduğu bizim nezdimizde soru işaretleriyle doludur.

Döner edebiyatını kullanarak iç siyasete dahil olan, CHP'li belediye başkanlarını ayağının tozuyla ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı'nın vermek istediği potansiyel mesajları şahibelidir.

Hiç kimse niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız.

Fiyat ve finansal istikrarla beraber, insanımızın mağdur olduğu hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı doğru politikalarla telafi edilecek, fırsatçıların, açgözlülerin yakasından tutulacaktır.

Cumhur İttifakı’nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var, Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacak ve ayakta kalacaktır.