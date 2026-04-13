Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 57 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 6-12 Nisan'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 35'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA