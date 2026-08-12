Türkiye'yi ve havacılık camiasını korkutan olay, Yalova sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan bir F-16 savaş uçağı, planlı eğitim uçuşu icra ettiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.

Pilotumuzun Sağlık Durumu İyi

Kaza sırasında pilotun uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Pilotun kurtulması teselli kaynağı olurken, bölgeye hemen arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MSB'den Resmi Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yaşanan kaza ile ilgili kamuoyuna paylaşılan resmi açıklama şu ifadelerle duyuruldu:

"Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kazanın kesin çıkış nedeninin, kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Gelişmeler aktarılmaya devam edecektir.