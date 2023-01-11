Program kahramanmaraş Ampute Spor Kulübü bu sezon ki başarılı süreci konuşuldu.
Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Kahramanmaraş Ampute Spor Kulübü Başkanı Halit Bekereci, sporcular Yusuf Çağlarsu ve İsmail Güneş konuk oldu.
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Şamp. Ligi
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Şamp. Ligi
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Düşme Hattı
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Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı