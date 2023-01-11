Kahramanmaraş İstiklalspor Aksaray Gençlikspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor Kahramanmaraş İstiklalspor Aksaray Gençlikspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Program kahramanmaraş Ampute Spor Kulübü bu sezon ki başarılı süreci konuşuldu.