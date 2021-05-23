22’ncisi düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri’nde final günü
Koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan yağlı güreş müsabakaları bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Antalya'da 22’ncisi düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri bugün final mücadeleleriyle sona erecek.
Karatepe Stadı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen güreşlerin ilk günü, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.
Müsabakalar öncesi güreşçilere koronavirüs PCR testi uygulandı.
Müsabakalar 12 saat sürdü
70'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 300 güreşçinin katıldığı organizasyonun ilk gün mücadeleleri yaklaşık 12 saat sürdü.
İlk gün iki tur güreş yapan başpehlivanlardan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Şaban Yılmaz, Turan Balaban rakiplerini yendi.
Stat ışıkları altında tamamlanan müsabakalar sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Bugün final mücadeleleri yapılacak
Güreşirken sakatlanan bazı pehlivanlara ise hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulunurken bazı sporcular ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kumluca Yağlı Güreşleri bugün final mücadeleleriyle sona erecek.
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