3. Lig takımı seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı
Almanya 3. Lig ekiplerinden Dynamo Dresden, seyircisiz maçta 72 bin bilet sattı. Kulübün taraftarlara destek çağrısı sonuç verdi.
SPOR 24.12.2020, 15:01
Corona virüs nedeniyle futbol büyük yara alırken kulüpler ekonomik problemleri çözmek için çeşitli yollar denemeyi sürdürüyor.
Almanya 3. Lig'inde mücadele eden Dynamo Dresden, taraftarlardan kulübe destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Kulüp, seyircisiz maçlar için sembolik bilet satma kararı aldı.
Dynamo Dresden taraftarı kulübün bu çağrısına büyük ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, kupada oynanan Darmstadt maçı için 72 bin 112 bilet satıldığı kaydedildi.
Dynamo Dresden Kulübü sosyal medyadan taraftarlara teşekkür etti. Dynamo Dresden'in sembolik maç biletleri 5 euro'ya satılıyor.
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