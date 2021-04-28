9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu
Süper Lig'in 38. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oldu. Hes Keblo Kayserispor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Kayseri'deki maçı evsahibi ekip 6-3 kazandı. Hes Kablo Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 60'ta İlhan Parlak, 26 ve 45'te Daniel Avramovski, 51'de Nehuen Paz, 90+5'te Melih Okutan kaydetti.
SPOR 28.04.2021, 19:57
Beşiktaş maçının ardından Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırıp Yalçın Koşukavak'ı getiren Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 yenip ateş hattında nefes aldı. Gol sağanağı olan karşılaşmada golleri 18 ve 60'ta İlhan Parlak, 26 ve 45'te Daniel Avramovski, 51'de Nehuen Paz, 90+5'te Melih Okutan kaydetti. Yukatel Denizlispor'un gollerini 31'de Angelo Sagal,81'de Muris Mesanovic ve 90'da Sakıb Aytaç attı.
8 MAÇ SONRA GALİP
Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ilk maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, ligde 8 karşılaşma (4 beraberlik, 4 mağlubiyet) sonra galip geldi. Sarı-kırmızılı ekip puanını 38'e çıkardı. Yoluna Ali Tandoğan ile devam eden Yalçın Koşukavak'ın eski takımı Yukatel Denizlispor ise 28 puanda kaldı.
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