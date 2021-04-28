9 golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı Kayseri-Denizli maçında gülen taraf ev sahibi oldu

Beşiktaş maçının ardından Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırıp Yalçın Koşukavak'ı getiren Kayserispor, Denizlispor'u 6-3 yenip ateş hattında nefes aldı. Gol sağanağı olan karşılaşmada golleri 18 ve 60'ta İlhan Parlak, 26 ve 45'te Daniel Avramovski, 51'de Nehuen Paz, 90+5'te Melih Okutan kaydetti. Yukatel Denizlispor'un gollerini 31'de Angelo Sagal,81'de Muris Mesanovic ve 90'da Sakıb Aytaç attı.

8 MAÇ SONRA GALİP

Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile ilk maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor, ligde 8 karşılaşma (4 beraberlik, 4 mağlubiyet) sonra galip geldi. Sarı-kırmızılı ekip puanını 38'e çıkardı. Yoluna Ali Tandoğan ile devam eden Yalçın Koşukavak'ın eski takımı Yukatel Denizlispor ise 28 puanda kaldı.