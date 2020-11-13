A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku!

AMilli Takımımızda sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı açıklandı.

Kampa yeni katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise son yapılan saha çalışmasında yer aldılar.

A Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşı karşıya gelecek.