A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku!

A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü ve Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle milli takım kampından ayrıldı.

SPOR 13.11.2020, 22:13
A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku!

AMilli Takımımızda sakatlıkları nedeniyle Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in kamptan ayrıldığı açıklandı.

Kampa yeni katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür ise son yapılan saha çalışmasında yer aldılar.

A Milli Takımımız, 15 Kasım Pazar günü UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşı karşıya gelecek.

#A Milli Futbol Takımı #sakatlık
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