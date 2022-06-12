A Milli Takım 3'te 3 yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile Türkiye karşı karşıya geldi.

Lüksemburg Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'mız 3 puanı hanesine yazdırdı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Lüksemburg'a da şans tanımayan ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Bu sonuçla Türkiye puanını 9'a yükseltti ve C Ligi 1. Grup'ta liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı.