A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kadrosu için son kararını verdi. 30 kişilik oyuncu havuzundan ayrılacak 4 oyuncu belli oldu.

"KOLAY BİR KARAR DEĞİL"

Şenol Güneş, Gine ile oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçının ardından ''Son ana kadar bekleyeceğim ve kadrodan çıkacak 4 oyuncu için karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum. Kolay bir karar değil." şeklinde konuşmuştu. Tecrübeli teknik adam, bu 4 futbolcuyu belirledi. Buna göre A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosundan çıkarılacak isimler şu şekilde: Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir