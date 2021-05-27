A milli takım ilk provada galip geldi

Türkiye, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'la karşılaştı.

SPOR 27.05.2021, 21:52
A milli takım ilk provada galip geldi

Türkiye, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'la karşılaştı. Şenol Güneş'in sık şans bulamayan isimlere görev verdiği maçta A Milli Takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta Ay Yıldızlılar'a zaferi getiren goller Halil Dervişoğlu (34') ve Kaan Ayhan'dan (44') geldi. Azerbaycan'ın tek sayısını ise Emin Mahmudov (28') kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekipte Altay Bayındır ve Halil Akbunar maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar.

A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek olan Türkiye, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek. Milliler, EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçını 3 Haziran'da Paderborn kentinde Moldova ile oynayacak. 

Maçtan dakikalar

6. dakikada milli takım gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde, arka tarafa açılan topa Kaan Ayhan kafayı vurdu. Savunmadan dönen topa, ceza sahası önünde bekleyen Orkun bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Azerbaycan öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Abbas Hüseynov'un ceza sahasına yerden gönderdiği pasta, Makhmudov plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasını ceza sahası önünde kontrol eden İbrahimli, bekletmeden pasını ceza sahasındaki Sheydaev'e attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda, kaleci Altay ayaklarıyla gole izin vermedi.

34. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

44. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortayı savunma kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Topu önünde bulan Orkun, ayak içiyle sert vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz'in sağ kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde Merih vurdu. Kaleciden dönen topa altıpas içinde ayak koyan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının detayları birazdan...

Maçtan notlar

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası elemelerinde son oynadığı Letonya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz ve Kenan Karaman'ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Merih Demiral, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Kaan Ayhan, Cengiz Ünder ve Halil Dervişoğlu ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür oldu.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Gökhan Akkan, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal ve Efecan Karaca yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman ise maç kadrosunda yer almadı.

A Milli Takım'da Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

Altay, Rıdvan ve Halil Dervişoğlu ilk maçına çıktı

Ay-yıldızlı ekipte üç futbolcu, A Milli Takım ile ilk maçlarına Azerbaycan karşısında çıktı.

Altay Bayındır, Rıdvan Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtlarına geçirdi.

Tribünde 400 davetli karşılaşmayı izledi

A Milli Takım'ın, Azerbaycan ile oynadığı maçta tribünlerde 400 davetli yer aldı.

UEFA'dan alınan izinle tribünlere gelen 400 taraftara, TFF tarafından Türk bayrakları da verildi.

#Azerbeycan #Türkiye
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