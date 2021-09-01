A Milli Takım, Karadağ'la berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan maça Milli Takımımız baskılı başladı. 10. dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder, nefis bir ayak içi golüyle takımımızı 1-0 öne geçirdi.

İlk golden sonra baskını iyice artıran Milli Takım, rakip kalede birçok pozisyon buldu.

31. dakikada kontra atağa çıkan Bizim Çocuklar, Cengiz Ünder'in asistinde Yusuf Yazıcı'yla durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının sonlarına doğru atak geliştiren Karadağ Marusic ile farkı 1'e indirdi.

Maçın ilk yarısı Milli Takımımızın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

SON DAKİKA GOLÜYLE BERABERE KALDIK

İkinci yarıya da baskılı başlayan Milli Takım, net pozisyonlar yakaladı. Oyuna daha fazla hakim olan Milliler, rakibe pozisyon vermemeye çalıştı.

90+6'da Karadağ durumu 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.