Adana Demirspor, Simon Deli’yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, en son Club Brugge forması giyen Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ‘’Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır’’ denildi.