Akdeniz aslanları deplasmanda kükredi!
Şehrimizi Misli.com 2.liginde temsil eden Kahramanmaraşspor deplasmanda Bursa temsilcisi İnegölspor’u 1-0 mağlup etti.
SPOR 09.12.2020, 17:48 09.12.2020, 18:35
Şehrimizi Misli.com 2.liginde temsil eden Kahramanmaraşspor deplasmanda Bursa temsilcisi İnegölspor’u 1-0 mağlup etti.
Kahramanmaraşspor son haftalardaki yükselişini devam ettirmek için gittiği İnegölspor deplasmanından galibiyetle döndü.
İnegölspor, Kahramanmaraşspor karşılaşmasının ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Kahramanmaraşspor, 58.dakika da Kaptan Hüseyin Cihan Avcu’nun aldığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı.
Akdeniz Aslanları bu sonuçla birlikte ligde ilk kez üst üste 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış oldu.
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