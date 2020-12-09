Akdeniz aslanları deplasmanda kükredi!

Şehrimizi Misli.com 2.liginde temsil eden Kahramanmaraşspor deplasmanda Bursa temsilcisi İnegölspor’u 1-0 mağlup etti.

Kahramanmaraşspor son haftalardaki yükselişini devam ettirmek için gittiği İnegölspor deplasmanından galibiyetle döndü.

İnegölspor, Kahramanmaraşspor karşılaşmasının ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Kahramanmaraşspor, 58.dakika da Kaptan Hüseyin Cihan Avcu’nun aldığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı.

Akdeniz Aslanları bu sonuçla birlikte ligde ilk kez üst üste 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış oldu.