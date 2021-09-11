Akdeniz Aslanları deplasmanda mağlup!

Temsilcimiz Kahramanmaraşspor'a başarılar dileriz.

10' GOL | Maçın ilk bölümünde Etimesgut Belediyespor Mehmet Cansın Çiçek'un golüyle Kahramanmaraşspor karşısında 1-0 ön geçiyor.

36' Kahramanmaraşspor beraberlik golü için baskıyı arttırdı. Bu dakika'da futbolcumuz Yakup Ramazan Zorlu kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi.

38' GOOOOL | Kahramanmaraşspor aradığı golü Ramazan Övüç'ün kafa vuruşuyla buldu. 1-1

46' Kahramanmaraşspor’da giren oyuncu Ebubekir Berke Tambay çıkan oyuncu Halil İbrahim Esen

54' GOL | Emre Gündoğdu ev sahibi ekibi 2-1 öne geçiren golü attı.

73' GOL | Etimesgut Belediyespor, Turan Yılmaz ile 3-1 öne geçiyor.

90' Maçın son düğü çaldı ve Etimesgut Belediyespor karşılaşmayı 3-1 kazanan takım oldu.

Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Özkan Taştemur, İsmail Güner, Erdi Zengin, Ahmet Karadayı, Maksut Taşkıran, Emre Gündoğdu, Göksu Türkdoğan, Mehmet Cansın Çiçek, Turan Yılmaz, Ömer Kandemir

Yedekler: Emre Selen, Koray Kerem Köysüren, Feyyaz Aydil Yıkılmaz, Özgür Demir, Halil Köçer, Cevat Kuy, Anıl Dikmen, Sezer Özmen, Berk Akgönül

Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar, Ali Rıza Kılıç, Hamit Bayraktar, Sefa Saz, Birkan Öksüz, Taşkın Kartal, Halil İbrahim Esen, Mehmet Burak Tarlabölen, Ramazan Övüç, Enis Durak, Yakup Ramazan Zorlu

Yedekler: Ahmet Üçgün, Deniz Yılmaz, Ahmet Zekeriyya Kartal, Ebubekir Berke Tambay, Bülent Kalecikli, Mert Çakar, Muhammed Berat Çinpolat, Anıl Çıracı, Mustafa Sol, Deniz Solmaz

2021-2022 Sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta Kahramanmaraşspor, Ligin ikinci haftasında Başkent ekibi Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi.



Kahramanmaraşspor'un, 2021-2022 Sezonunda 2.Lig Kırmızı Grupta Ligin 2.Haftasında 11 Eylül Cumartesi günü Etimesgut Belediyespor'un, konuğu olacak. Başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 15 Temmuz Milli Birlik Stadında oynandı. Kahramanmaraşspor, Etimesgut Belediyespor maçını Sinan Özcan yönetti.

Trabzon Bölgesinden B Klasman orta hakem Sinan Özcan yönetecek. karşılaşmada Sinan Özcan'ın yardımcılıklarını Bölgesinden Kadir Beyaz ve Bölgesinden Kenan Özcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bölgesinden Murat Kasap oldu.