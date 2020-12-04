Akdeniz Aslanları Evinde Kükredi!

Akdeniz Aslanları son haftalardaki kötü gidişatına Afyon maçında dur dedi.

12 Şubat Stadyumu’nda oynanan karşılaşma da Kırmızı Beyazlılar ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Afjet Afyonspor adına topu filelere gönderen isim ise Emre Tosun oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Kahramanmaraşspor ataklarını sıklaştırdı. 73.dakika da Burak Göksel karşılaşmaya eşitliği getiren golü attı.

84.dakika da savunmadan ileri çıkan Osman Bodur, Akdeniz Aslanları’na galibiyeti getiren golü filelere gönderdi ve Kahramanmaraşspor kendi sahasında Afjet Afyonspor’u 2-1 mağlup etti.