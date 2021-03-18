Akdeniz Aslanları lidere yenildi
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 29’ncu haftasında Kahramanmaraşspor, kendi sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.
SPOR 18.03.2021, 10:08 18.03.2021, 16:15
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 29’ncu haftanın maçları bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Kendi sahasında lider Manisa Futbol Kulübü’nü ağırlayan Kahramanmaraşspor, sahadan 3-1 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı.
Konuk ekip Manisa Futbol Kulübü’ne galibiyeti getiren golleri 6’ncı dakikada Sertaç Çam, 73’ncü dakikada Mehmet Uysal ve 87’nci dakikada Hakan Barış’tan geldi. Kahramanmaraşspor’un tek sayısı ise 35’nci dakikada Alican Karadağ’dan geldi.
Bu sonuçlarla birlikte Manisa Futbol Kulübü puanını 74’e yükselterek liderliğini korurken, Kahramanmaraşspor ise haftayı 31 puanda kapattı.
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