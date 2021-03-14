Akdeniz Aslanları üstünlüğü koruyamadı
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 28’nci haftasında deplasmanda Sarıyer ile karşılaşan Kahramanmaraşspor, 2 farklı öne geçtiği karşılaşmada sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta 28’nci hafta maçları bugün oynanan birbirinden zorlu karşılaşmalarla devam etti. Ligde geçen hafta 5 maçlık galibiyet özlemini dindirerek Sarıyer deplasmanına giden Kahramanmaraşspor, 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybetti.
Zorlu deplasmanda elde ettiği skor avantajını değerlendiremeyerek taraftarlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Kırmızı Beyazlı ekipte golleri 15’nci dakikada Emin Altunay ve 21’nci dakikada Burak Göksel kaydetti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren sayılar ise, 24’ncü dakikada Nuri Terliksiz, 49’ncu dakikada Okan Deniz ve 72’nci dakikada Bertul Kocabaş’tan geldi.
Bu sonuçlarla birlikte kritik karşılaşamadan önemli bir geri dönüş yaparak galibiyete ulaşan ev sahibi Sarıyer, puanını 48’e yükselterek lig sıralamasında ilk 3 iddiasını sürdürdü. Sarıyer deplasmanından eli boş dönen Kahramanmaraşspor ise 31 puanda kaldı.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Sarıyer: Şaban Özel, Barış Memiş, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Okan Deniz, Nuri Terliksiz, Ali Türkan, Mahmut Bilir, Adem Koçak, Oğuz Yıldırım, Bertul Kocabaş, Bertuğ Özgür Yıldırım
Teknik Direktör: Ekrem Al
Kahramanmaraşspor A.ş.: Mert Ilıman, Hakan Demirci, Burak Göksel, Emin Altunay, Erdem Koçal, Kadir Kaan Özdemir, Murat Hocaoğlu, Talha Mayhoş, Doğanay Kılıç, Orhan Evci, İsmet Kavuştu
Teknik Direktör: Taşkın Güngör
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