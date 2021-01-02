Alanyaspor zirve aşkına Başakşehir'e acımadı

Süper Lig'in 16 haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki mücadeleyi ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Bareiro, 27. dakikada Moubandje ve 83. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Bu galibiyetle Alanyaspor 30 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Medipol Başakşehir ise 16 puanla 16. sırada kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, Erzurumspor'u ağırlayacak. Perşembe günü ise Alanyaspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Aytemiz Alanyaspor: 3 - Medipol Başakşehir: 0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 81 Fatih Aksoy), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 86 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk. 70 Tayfur Bingöl), Bakasetas, Davidson (Dk. 86 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 70 Salih Uçan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck (Dk. 75 Berkay Özcan), Epureanu, Cemali Sertel (Dk. 46 Chadli), Mahmut Tekdemir, Azubuike (Dk. 46 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli (Dk. 76 Aleksic)

Goller: Dk. 19. Bareiro, Dk. 27 Moubandje, Dk. 83 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Visca, Dk. 29 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 54 Siopis, Dk. 67 Bakasetas , Dk. 83 Marafona, Dk. 85 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)