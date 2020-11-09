Altay Bayındır, A Milli Takım'a alındı
Hazırlık maçında Hırvatistan, Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak Milli Takım'ın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
SPOR 09.11.2020, 17:44 09.11.2020, 20:50
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.
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