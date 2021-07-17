Altay Bayındır ve İnter arasındaki resmi belge...
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter talip oldu.
SPOR 17.07.2021, 10:23 17.07.2021, 10:33
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter talip oldu.
Sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine girerken Inter'in Fenerbahçe'ye resmi lgi kağıdı yolladığı ortaya çıktı.
Asist Analiz'in haberine göre; İtalyan devi, Altay Bayındır'la ilgilendiğine dair sarı lacivertli kulübe resmi belge yolladı.
İşte o belge:
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