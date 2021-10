Altın kızlar 2. Lig için gidiyor!

BESYO mezunu genç 7 kişi Kahramanmaraş Genç Nesil Bilişim Spor Kulübünü kurarak 7’den 70’e spor yaptırmayı amaçlıyor. Yenilikçi ve Genç nesil’e hitap etmeye çalışan ve amacı 7’den 70’e spor yaptırmak ve başarıya odaklı olan BESYO mezunu genç 7 kişinin kurmuş olduğu Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Hentbol takımı Kahramanmaraş’ın Altın Kızlar topluluğunu bir araya getirerek şampiyonluğu hedefliyor.

Gaziantep’te 6-8 2021 tarihleri arasında Grup Müsabakalarına giden ve tecrübe yumağı oluşturarak Hentbolda tarih yazmak isteyen Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Derneği Altın Kızlarla 2. Lige çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Başkanlığını Osman Doru, As Başkanlığı’nı M. Mahfuz Erkan, Genel Sekreterliğini Berkay Bozoğlu, Muhasip (Sayman) Yusuf Geyik, Medya Sorumlusu Zeynep Kerküt, Gençlik sorumlusu olarak Mehmet Oğulluk ve Gülnur Akgöz yaptığı Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Derneği Hazırlıklarını Merkez1 Kapalı Spor Salonunda tamamlarken Gaziantep’te yapılacak turnuva sonrasına Kahramanmaraş’a 2. Lig takımı olarak gelmek için Gaziantep’te ter döküyor.

Hayata geçirilen Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Derneği misyonu 7’den 70’e halkımızın hem kültürel hem sosyal hemde sporsal anlamda en üst seviyeye çıkartmayı amaçlayan etkinlikler, sempozyumlar, online konferanslar, turnuvalar düzenleyerek milli manevi değerlerimize sahip çıkmayı amaçlarken yeni proje ile de sportif alana hizmet etmeye çalışıyor.

“BİZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını dile getiren Kahramanmaraş Gençlik ve spor İl Müdürü Cemil Boz, “Bu tesisler sizin, bu tesisler sizlerle coşacak. Sizler olmazsanız bu tesislerin anlamı yok. Bizler sizlerin hizmetkarıyız Bu Noktada Kulübünüzün bütün tekliflerine açığız ve bizi rahat bırakmayın projelerinizi her zaman bekleriz. Bizler bu şehre tesis anlamında hala yapılmasını istediğimiz bu da olsun dediğimiz tesisler var. Su sporları merkezi ile çok özel bir konuma geliyoruz. Kahramanmaraş kent merkezi ve ilçeler spor tesislerine kavuşmaya devam ediyor. Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Andırın, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık gibi Kahramanmaraş'ın bütün ilçeleri spor salonu ve ışıklandırmalı futbol sahalarına kavuştu. Kahramanmaraş son yıllarda yapılan ciddi çalışmalar neticesinde bugün bambaşka bir noktaya geldi. Yaptığımız çalışmalar ışığında Bakanlığımızın ve Kahramanmaraş Milletvekillerimizin de ciddi destekleri sayesinde bugün şehrimiz spor tesisi zengini oldu. Hala ek bütçeler ve yeni çalışmalar ile atılımı sürdürmeye devam ediyoruz. Kahramanmaraş her şeyin en iyisine layık. Ben buradan özellikle Sayın Mahir Ünal ve Sayın Valimize sonsuz teşekkür ediyorum. Kendileri şehrimizin eksik ve ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Yeni spor tesisleri için çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit gibi tesisi olmayan ilçelerimizde bugün ışıklandırmalı tesislere kavuştular ve kavuşmaya devam ediyoruz. İlçelerimizin de eksiklerini tamamlayarak sportif faaliyetlerini üst seviyeye çıkaracağız. Sizlerde Hentbol kategorisinde başarıya ulaşıp şehrimize farklı bir değer kazandıracaksınız biz Gençlik ve spor İl Müdürlüğü olarak yanınızdayız” dedi.

ALTIN KIZLAR BAŞARININ HİKAYESİ

Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Derneği tarafından bir araya getirilerek Hentbol oynanılmaya mesken olan Hentbol takımının sporcuları altın kızları yıllara dayanan bir mazisi var.

2010-2012’li yıllarda Kahramanmaraş'ın merkeze bağlı Altınova köyünde, beton zeminde çalışarak hentbol öğrenen kız sporcular, 3 kez il şampiyonu olduktan sonra Türkiye'nin ilk 10 takımı arasına girmeyi başarmıştı. Altınova köyü Şehit Bayram Demirci İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören kız öğrencilerin hayatı 3 yıl önce tayinini Kahramanmaraş'tan köye isteyen Beden Eğitimi Öğretmeni Ejder Nacaroğlu ile değişti. Boş vakitlerinde ev işleri yapan, yaz aylarında tarlada çalışan kız çocukları beden öğretmenlerinin özel gayretiyle hentbolle ile tanıştı. Spor salonu olmadığı için hentbol çalışmalarını okulun bahçesindeki beton zeminde gerçekleştiren Şehit Bayram Demirci İlköğretim Okulu hentbol takımı üst üste 3 kez Kahramanmaraş şampiyonu oldu. Türkiye finallerine katılmaya hak kazan sporcular, 2011'de Türkiye'nin ilk 10 takımı arasına girmeyi başardı.

Geldiği ilk yıl kız çocuklarının yaz tatilinde annelerine yardım ederek, tarlada çalışarak günlerini geçirdiklerini gördüğü gördüğü manzara karşısında bir plan hazırlayarak kız çocuklarının spora yönelmelerini sağlamak için bir program yaparak kızları Hentbola yönlendiren Ejder Nacaroğlu’nun eseri artık Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Derneğinin hentbol takımında şampiyonluğa göz dikti.

GENÇ NESİL BİLİŞİM 7’DEN 70’E SPOR’U DESTEKLİYOR

Kurulduğu günden bu yana farkındalık etkinlikleri ile dikkatleri çeken Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü Derneği hayata geçirilen Spor Köşem adlı Proje Kahramanmaraş’la sınırlı kalmayıp Türkiye genelinde 12-65 Yaş Arası Kadın ve Erkekler spora meyilli insanları harekete geçirmek isteyen Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü yöneticileri, geçmişten günümüze iz bırakmış spor yazarları, spor adamları ve spora değer katan isimleri ‘spor köşem’ de hem misafir ederek hem de online olarak halkımızla buluşturarak spor kültürünün tüm halk kitlesine ulaşması planlanmakta. Şehrin ihtiyaçlarından ortaya çıkan projemizin amacı, sadece okumak ve sporu geliştirmeye yönelik imkanlarla sınırlı kalmayan, canlı bir spor kültürel ortamın gençler ve tüm yaş gurubu için şehrin cazibe merkezi oluşturmasını amaçlamakta.