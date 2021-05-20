Anıl Berkan Kılıçsallayan'dan altın madalya!
Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi serbest stil 125 kg'de temsil eden Anıl Berkan Kılıçsallayan, altın madalya kazandı.
SPOR 20.05.2021, 00:19
Kuzey Makedonya'da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi serbest stil 125 kg'de temsil eden Anıl Berkan Kılıçsallayan, altın madalya kazandı.
Güreşçimiz finalde Rus rakibi Atsamaz Tebloev'i 7-2 öndeyken tuşla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
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