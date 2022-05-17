Arda Turan: Bırakın Galatasaraylı gibi uyuyayım

Futbolu bırakmaya hazırlanan ve Adana Demirspor maçının kadrosuna alınmayan Arda Turan, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Arda Turan mesajında, “Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. İzin verin.” ifadelerini kullandı.

Torrent'e tepki

Bu mesajın ardından bazı taraftarlar Arda'yı desteklerken bazıları ise eleştirdi. Öte yandan Torrent'e de tepki vardı. Ali Sami Yen'e veda etmesi için kadroya alınması gerektiğini söyleyen kullanıcılar İspanyol teknik adamı eleştirdi.

Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya devleri olan milli futbolcu bu sezon 12 maça çıkarken sadece 1 asist yaptı.