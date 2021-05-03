Arda Turan'ın kader derbisi

Galatasaray'da 10 oyuncunun sözleşmesi lig bitimiyle sona erecek. Kaptan Arda Turan ise Beşiktaş maçında 11'de çıkamazsa opsiyonu devre dışı kalacak.

SPOR 03.05.2021, 13:22
Arda Turan'ın kader derbisi

Son olarak Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle dönen ve gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisini beklemeye koyulan Galatasaray'ı sezon sonu iç transferde büyük bir revizyon bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, sezon bitiminde kontratını tamamlayacak oyunculardan şu ana kadar sadece Fernando Muslera ile yeni sözleşmeye imza atarken, kalan 10 futbolcu ile henüz masaya oturulmadı.

Transferleri kiralık olarak gerçekleşen edilen Mostafa Mohamed ve Henry Onyekuru'nun ise opsiyonları bulunuyor.

Arda Turan'a ikinci yıl için şartlı sözleşme yapıldı

Sarı - kırmızılılarda sezon başında sözleşmesi ikinci yıl için şartlı yapılan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın kaderi ise bu hafta belli olacak.

Kaptan Arda Turan'ın sözleşmesine ek madde olarak "2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu A Takım’ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11’de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" şartı koyulmuştu.

Arda Turan 19 maçta sahne aldı

Galatasaray'ın lig ve Avrupa'da bu sezon toplam ulaşacağı maç sayısı 43. Arda Turan'ın ise bu kategorilerde ilk 11'de başladığı maç sayısı 19. Sarı - kırmızılıların oynayacağı 3 maç kalırken, Arda'nın da opsiyonun devreye girebilmesi için bu 3 maçta da ilk 11'de forma giymesi gerekiyor. Bu nedenle tecrübeli futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması gerekiyor.

Peki 3 maçta oynamazsa ne olacak?

Eğer ki Arda Turan, kalan 3 maçta yeterli şansı bulamaz ve böylece sözleşmesindeki opsiyon devreye girmezse, milli futbolcunun Galatasaray'daki geleceğine yeni oluşacak yönetim karar verecek.

'Terim isteyince tüm teklifleri reddettim'

Sezon başında Galatasaray yönetimi, Arda Turan transferine sıcak yaklaşmasa da teknik direktör Fatih Terim’in talebi doğrultusunda tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağlanmıştı.

9 yıl aradan sonra Galatasaray’a dönen Arda Turan ise o dönem yaptığı açıklamada Terim'in kendisini takımda görmek istediğini açıklaması sonrası diğer tüm transfer tekliflerini geri çevirdiğini belirtmişti. Tecrübeli oyuncu, "Hoca, ekranlar önünde ‘Arda’yı istiyorum, herkes ikinci bir şansı hak eder’ dedikten sonra ben tamamıyla transfer konusunu kapattım. O günden, bugüne kadar gelen tüm transfer tekliflerini hiç düşünmeden reddettim'' ifadelerini kullanmıştı.

Ajansspor

#Arda Turan #Galatasaray #sözleşme
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