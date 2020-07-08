Ateş hattındaki Malatyaspor, Sivas'ı devirdi

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Malatyaspor'a galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Acquah'tan geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta topladığı 7 puanla puanını 32'ye yükselten Yeni Malatyaspor, kümede kalma yarışında önemli bir adım daha attı ve 13. basamağa kadar yükseldi. Şampiyonluk yarışından uzaklaştıktan sonra 3. sırayı da riske sokan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından 54 puanla ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.