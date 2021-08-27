Atletico Madrid, Zeki Çelik'i istiyor

Lille'de şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik'in uzun süredir taliplileri olduğu konuşuluyordu.

Bu kez La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in Zeki Çelik'e olan ilgisi gündeme bomba gibi düştü.

ATLETICO MADRID LİSTESİNE EKLEDİ

Çıkan haberlere göre; sağ bek pozisyonuna yeni alternatifler arayan Atletico Madrid'in Zeki Çelik'i gözüne kestirdiği bilgisi basına yansıdı.

İspanyol ekibinin ilk teması Lille kulübüyle gerçekleştirdiği aktarılırken oyuncunun şartlarının uygunluğuna göre pazarlık masasına oturacağı kaydedildi.

YERİNE AURIER DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan sağ bek mevkisinde transferin gözdesi haline gelen Zeki Çelik'in Lille'den ayrılma ihtimaline karşılık Fransız ekibinin Tottenham'dan Serge Aurier ile söz kestiği belirtiliyor. Milli futbolcunun ayrılması resmileştiğinde Lille'in Aurier'e imza attıracağı ifade ediliyor.

Zeki Çelik geçen sezon 39 maçta 4 gol 2 asist yaparak takımına şampiyonlukta önemli katkı vermişti.