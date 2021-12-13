Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren takımlar bir torbada, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlar ise bir diğer torbada yer aldı.

Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray'ın rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 25 Şubat 2022'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.

İŞTE EŞLEŞMELER

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

Leipzig - Real Sociedad

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

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